Hoch-Wasser in Deutschland

Fuhlen in Niedersachsen: Wiesen und Felder werden vom Hoch-Wasser von dem Fluss Weser überflutet. (Ole Spata / dpa / Ole Spata)

Überschwemmungen gab es schon in den Bundes-Ländern Thüringen und Niedersachsen. Der Fluss Weser hat einen sehr hohen Wasser-Stand. Schlimm ist die Situation auch an dem Fluss Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

In den nächsten Tagen soll es vor allem im Norden und Nord-Westen von Deutschland noch mehr regnen. Wenn das Wasser in den Flüssen zu sehr steigt, gibt es noch mehr Überschwemmungen. Außerdem können Deiche brechen.

Vor Weihnachten gab es schon ein schlimmes Unwetter in Deutschland. Es gab sehr starken Wind und viel Regen. Viele Züge konnten nicht fahren. Die Feuer-Wehr hatte viele Einsätze.



Der Sturm hatte den Namen "Zoltan". Der Sturm war in Nord-Deutschland besonders stark. Dort gab es auch eine Sturm-Flut. Sturm-Flut heißt: Der starke Wind schiebt Wasser von dem Meer an die Küste. Darum gibt es an der Küste dann Überschwemmungen.