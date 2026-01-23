Neue Regeln zum Schutz der Meere gelten ab jetzt

Die Tiere und Pflanzen im Meer sollen besser geschützt werden. (picture alliance / Sergi Reboredo)

Die Hochsee gehört zu keinem Staat. Kein Staat darf also allein bestimmen, was dort passiert. Deshalb gab es bis jetzt nur sehr wenige Regeln für die Hochsee.

In der Hochsee leben viele Tiere. Zum Beispiel Thunfische und Wale. Die Pflanzen und Tiere in der Hochsee leiden unter dem Klima-Wandel. Sie leiden auch darunter, dass Menschen die Meere mit Müll verschmutzen.

Durch das Abkommen gibt es jetzt große Schutz-Gebiete in den Ozeanen. Und es gibt strenge Regeln für den Fisch-Fang. Umwelt-Schützer freuen sich darüber. Sie sagen aber auch: Die Länder müssen eng zusammenarbeiten, damit die Regeln durchgesetzt werden.

Deutschland macht noch nicht bei dem Abkommen mit. Die Regierung hat den Vertrag schon unterschrieben. Aber der Bundestag muss noch zustimmen.