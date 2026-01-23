Nachrichten in
Einfacher Sprache


Neue Regeln zum Schutz der Meere gelten ab jetzt

Ab sofort gelten neue Regeln zum Schutz der Hoch-See. Die Hoch-See ist der Teil der Meere, der weit weg ist vom Land. Über die Regeln wurde viele Jahre lang verhandelt. Mehr als 80 Staaten machen mit.

Korallen am Meeres-Grund
Die Tiere und Pflanzen im Meer sollen besser geschützt werden. (picture alliance / Sergi Reboredo)
Die Hochsee gehört zu keinem Staat. Kein Staat darf also allein bestimmen, was dort passiert. Deshalb gab es bis jetzt nur sehr wenige Regeln für die Hochsee.
In der Hochsee leben viele Tiere. Zum Beispiel Thunfische und Wale. Die Pflanzen und Tiere in der Hochsee leiden unter dem Klima-Wandel. Sie leiden auch darunter, dass Menschen die Meere mit Müll verschmutzen.
Durch das Abkommen gibt es jetzt große Schutz-Gebiete in den Ozeanen. Und es gibt strenge Regeln für den Fisch-Fang. Umwelt-Schützer freuen sich darüber. Sie sagen aber auch: Die Länder müssen eng zusammenarbeiten, damit die Regeln durchgesetzt werden.
Deutschland macht noch nicht bei dem Abkommen mit. Die Regierung hat den Vertrag schon unterschrieben. Aber der Bundestag muss noch zustimmen.
Wörter-Buch

  • Hoch-See

    Die Hoch-See oder auch Hohe See umfasst alle Gebiete im Meer, die mehr als 200 See-Meilen von der Küste weg sind. 200 See-Meilen sind rund 370 Kilometer. Die Hoch-See gehört zu keinem Staat. Die Hoch-See ist deshalb auch ein rechts-freier Raum. Das heißt: Es gibt nur wenig Regeln. Es gibt nur wenige Verträge zur Hoch-See. 2 Drittel der Ozeane gehören zur Hoch-See.

  • Ozean

    Unter Ozean verstehen wir eine große Wasser-Masse zwischen den Kontinenten. Auf der Erde gibt es 5 Ozeane: Der Arktische, Atlantische, Indische, Pazifische und Antarktische Ozean. Im Deutschen sagt man zu Ozean auch Weltmeer.

  • Klima-Wandel

    Klima-Wandel heißt: Auf der Erde wird es wärmer. Das gibt viele Probleme, zum Beispiel Überschwemmungen, Dürren und schwere Stürme. Viele Menschen sterben an den Folgen vom Klima-Wandel. Gründe für den Klima-Wandel sind auch viele Abgase in der Luft. Wenn man heute von Klima-Wandel spricht, sind Veränderungen gemeint, die durch den Menschen verursacht werden. In der Wissenschaft gibt es keine Zweifel daran, dass der Mensch zum Klima-Wandel entscheidend beiträgt.

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

