Viele Wald-Brände im Süden von Europa

In vielen Ländern in Europa gibt es Wald-Brände. Dieses Foto ist aus dem Land Frankreich. (Idriss Bigou-Gilles / AFP / dpa)

Die EU soll zum Beispiel Lösch-Flugzeuge schicken. Denn in Spanien und Griechenland sind schon alle Lösch-Flugzeuge im Einsatz. Das Problem ist: Es gibt viele Brände gleichzeitig an verschiedenen Orten. Und es gibt starken Wind. Durch den Wind breiten sich die Feuer schnell aus.

Auch in vielen anderen Ländern in Europa gibt es Wald-Brände. Zum Beispiel in Portugal, Italien, Frankreich, Türkei und Kroatien. Die Brände bedrohen mehrere Orte. Viele Bewohner wurden deshalb in Sicherheit gebracht. Auch Touristen wurden in Sicherheit gebracht.

Die Polizei sagt: Die Wald-Brände sind oft von Menschen gemacht. Denn sie sind unachtsam beim Grillen. Oder sie werfen einfach brennende Zigaretten weg. Einige Menschen legen auch mit Absicht Feuer.

Umwelt-Schützer sagen: Schuld an den Wald-Bränden ist auch der Klima-Wandel. Denn die Sommer in Europa werden immer heißer und trockener.