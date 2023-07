Große Hitze in Süd-Europa

In Griechenland sind manche Tempel-Anlagen wegen der Hitze in den Mittags-Stunden geschlossen. (dpa / Angelos Tzortzinis)

Die Behörden in diesen Ländern warnen vor der Hitze. Denn so hohe Temperaturen sind gefährlich für den Menschen. Darum sollen die Menschen viel trinken und möglichst zu Hause bleiben. Draußen sollen sie sich vor allem im Schatten aufhalten.

In den betroffenen Ländern sind auch viele Touristen. Weil es aber so heiß ist, können die Touristen viele spannende Orte nicht besuchen. In Griechenland zum Beispiel sind einige alte Tempel geschlossen. Außerdem gibt es Wald-Brände.

Nicht nur in Europa ist es im Moment sehr heiß. In China und in den USA werden Rekord-Temperaturen gemessen. Auch in Deutschland habt es sehr heiße Tage gegeben. Ärztinnen und Ärzte sagen: Menschen in Deutschland sollten sich so verhalten wie Menschen im Süden von Europa. Und zum Beispiel eine lange Mittags-Pause machen. Das nennt man "Siesta". In Deutschland ist das bisher nicht üblich.