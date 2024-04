In Europa wird es immer heißer. Das ist gefährlich für die Menschen. (chromorange / picture alliance)

Im letzten Jahr gab es in Europa sehr viele Tage, die sehr heiß waren. So viele Hitze-Tage gab es noch nie. Besonders ältere und kranke Menschen leiden unter der Hitze. Für diese Menschen ist die Hitze besonders gefährlich.

Die Klima-Forscher sagen: In den letzten 20 Jahren sind mehr Menschen durch die Hitze gestorben. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen auch: Europa ist der Teil von der Erde, der sich am schnellsten erwärmt. Es gibt auch immer mehr Wald-Brände. Auch das Wasser in den Meeren wird immer wärmer.

Die höchste Temperatur in Europa war bei fast 49 Grad. So heiß war es im Jahr 2021 auf der Insel Sizilien. Die Insel gehört zu dem Land Italien und ist ganz im Süden von Europa. Die Forschenden sagen: Der Klima-Wandel muss gestoppt werden. Sonst wird es in den nächsten Jahren noch heißer in Europa.