Hilfe für Menschen im Gaza-Streifen

Es gibt erste Hilfs-Lieferungen für die Menschen im Gaza-Streifen. (AFP / MOHAMMED ASSAD)

Der Krieg hat am 7. Oktober begonnen. An dem Tag haben Terroristen von der Hamas Israel überfallen. Sie haben viele Menschen getötet und viele Menschen in den Gaza-Streifen entführt. Die Hamas hat inzwischen einige Geiseln freigelassen.

Israel greift die Hamas seit dem Beginn von dem Krieg jeden Tag im Gaza-Streifen an, zum Beispiel mit Bomben. Auch bei diesen Angriffen sind viele Menschen getötet worden. Israel sagt: Wir wollen mit den Angriffen die Hamas besiegen und zerstören.

Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Palästinenser. Viele Menschen sind sehr arm. Hilfs-Organisationen von der UNO sagen: Die Lage für die Menschen ist durch den Krieg noch viel schlimmer geworden. Die Menschen brauchen dringend Hilfe.

Die Hilfs-Lieferungen sind mit Last-Wagen aus dem Land Ägypten in den Gaza-Streifen gebracht worden. Die Last-Wagen haben Wasser, Lebens-Mittel und Medikamente geladen. Die Last-Wagen werden auch kontrolliert. Die israelische Regierung sagt: Wir wollen nicht, dass die Hamas heimlich Waffen bekommt.

Die deutsche Außen-Ministerin heißt Annalena Baerbock. Sie sagt: Israel hat das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen. Aber Israel muss bei den Angriffen im Gaza-Streifen die Zivil-Bevölkerung schützen. So nennt man Leute, die nicht in der Armee oder in Terror-Gruppen sind.

Auch die Europäische Union hat über den Krieg beraten. Die Chefinnen und Chefs von den EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Haltung geeinigt. Sie sagen: In dem Krieg muss es immer wieder Pausen zwischen den Angriffen geben. Die Pausen sind wichtig. In den Pausen sollen die Lebens-Mittel und andere Hilfen zu der Zivil-Bevölkerung im Gaza-Streifen gebracht werden.