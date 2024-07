Bürger-Meisterin Hidalgo schwimmt in Seine

Am 26. Juli beginnen in der Stadt Paris in dem Land Frankreich die Olympischen Sommerspiele. Die Bürger-Meisterin von Paris ist jetzt in dem Fluss Seine schwimmen gegangen. Sie wollte damit zeigen: Das Wasser in der Seine ist sauber genug für die Schwimm-Wettbewerbe.

19.07.2024