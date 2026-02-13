Nachrichten in
Einfacher Sprache


Ukrainischer Skeleton-Sportler Heraskewytsch von Olympischen Spielen ausgeschlossen

Der ukrainische Skeleton-Sportler Wladyslaw Heraskewytsch ist von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden. Der Grund war: Heraskewytsch wollte einen besonderen Helm tragen. Auf dem Helm waren Fotos von ukrainischen Sportlern, die im Krieg getötet wurden.

Der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladyslaw Heraskewytsch bei einer Test-Fahrt auf dem Eis. Er trägt einen grauen Helm mit Bildern von 24 getöteten ukrainische Sportlern.
Heraskewytsch bei einer Test-Fahrt: Er trägt den Helm, auf dem Fotos von getöteten ukrainischen Sportlern sind. (picture alliance / dpa / Robert Michael)
Heraskewytsch hatte den Helm im Training an. Er wollte ihn auch im Skeleton-Wettrennen tragen. Aber das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat gesagt: Das ist gegen die Regeln. Olympische Sportler dürfen nur ganz bestimmte Kleidung und Ausrüstung tragen. Es darf keine Werbung und keine politische Botschaft darauf zu sehen sein.
Heraskewytsch sagt: Ich habe nichts falsch gemacht. Ich wollte nur an die Sportler erinnern, die im russischen Angriffs-Krieg gegen die Ukraine getötet wurden. Er sagt: Andere Sportler haben auch an verstorbene Freunde und Verwandte erinnert. Heraskewytsch will beim internationalen Sport-Gerichts-Hof gegen seinen Ausschluss klagen.
Russland führt seit fast 4 Jahren Krieg gegen die Ukraine. Russland ist deswegen von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.
Wörter-Buch

  • Skeleton

    Skeleton ist eine Winter-Sport-Art. Ein Skeleton ist ein kleiner Schlitten aus Metall. Die Sportler liegen mit dem Bauch auf dem Schlitten. Dann rasen sie mit dem Kopf voran durch einen Eis-Kanal. Sie werden dabei so schnell wie Autos auf der Auto-Bahn.

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • Nationales Olympisches Komitee

    Fast jedes Land hat ein Nationales Olympisches Komitee. Ein Komitee ist eine Gruppe von Menschen. Das Olympische Komitee organisiert den Sport in dem Land. Das Komitee ist zum Beispiel zuständig für die Sportvereine in dem Land. Es ist auch zuständig für alle Sportlerinnen und Sportler, die bei den Olympischen Spielen mitmachen. In Deutschland heißt die Organisation "Deutscher Olympischer Sportbund".

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

