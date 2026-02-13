Ukrainischer Skeleton-Sportler Heraskewytsch von Olympischen Spielen ausgeschlossen

Heraskewytsch bei einer Test-Fahrt: Er trägt den Helm, auf dem Fotos von getöteten ukrainischen Sportlern sind. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Heraskewytsch hatte den Helm im Training an. Er wollte ihn auch im Skeleton-Wettrennen tragen. Aber das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat gesagt: Das ist gegen die Regeln. Olympische Sportler dürfen nur ganz bestimmte Kleidung und Ausrüstung tragen. Es darf keine Werbung und keine politische Botschaft darauf zu sehen sein.

Heraskewytsch sagt: Ich habe nichts falsch gemacht. Ich wollte nur an die Sportler erinnern, die im russischen Angriffs-Krieg gegen die Ukraine getötet wurden. Er sagt: Andere Sportler haben auch an verstorbene Freunde und Verwandte erinnert. Heraskewytsch will beim internationalen Sport-Gerichts-Hof gegen seinen Ausschluss klagen.

Russland führt seit fast 4 Jahren Krieg gegen die Ukraine. Russland ist deswegen von den Olympischen Spielen ausgeschlossen.