Welt-weit wärmster je gemessener Tag

In Griechenland ist es in diesem Sommer besonders heiß. (Angelos Tzortzinis/dpa)

Copernicus sagt: Auf der Erde wird es im Durch-Schnitt immer wärmer. Das liegt am Klima-Wandel. Am 21. Juli war es welt-weit im Schnitt mehr als 17 Grad warm. Das ist ein neuer Höchst-Wert.

An dem Tag gab es Hitze-Wellen in mehreren Ländern. Zum Beispiel in den USA und in Russland und auch in einigen europäischen Ländern. In Griechenland zum Beispiel gab es in diesem Sommer schon oft Temperaturen von mehr als 40 Grad.

Die Klima-Experten von Copernicus glauben: 2024 könnte das heißeste Jahr werden, das je gemessen wurde. Sie beobachten das Klima auf der Erde schon seit Jahr-Zehnten. Dazu werten sie zum Beispiel die Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetter-Stationen auf der ganzen Welt aus.