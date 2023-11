Heinos Frau Hannelore gestorben

Heino und Hannelore waren unzertrennlich. Sie hat ihn oft zu Terminen begleitet. (picture alliance / SvenSimon / Elmar Kremser)

Hannelore Kramm ist 81 Jahre alt geworden. Sie war mehr als 40 Jahre mit Heino verheiratet. Davor war sie mit Prinz Alfie von Auersperg verheiratet. Auch Heino war zuvor schon verheiratet gewesen.

Hannelore und Heino traten oft gemeinsam als Paar auf. Sie hat sich sehr um seine Karriere gekümmert. Sie hat ihn oft zu Terminen begleitet. Früher war Hannelore auch Sängerin und Schauspielerin. Richtig bekannt wurde sie aber als Ehe-Frau von Heino.

Hannelore wurde in Österreich geboren. Mit Heino hat sie viele Jahre lang in Deutschland gelebt. Zuletzt sind sie aber wieder nach Österreich gezogen. Dort ist Hannelore jetzt an den Folgen einer langen Krankheit gestorben.