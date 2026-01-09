Nachrichten in
Einfacher Sprache


Das Heilige Jahr ist zu Ende

Das Heilige Jahr in der katholischen Kirche ist zu Ende gegangen. Papst Leo hat die Heilige Pforte im Peters-Dom geschlossen. Die Heilige Pforte ist eine besondere Tür. Sie wird nur im Heiligen Jahr aufgemacht.

Das Foto zeigt Papst Leo in einem weißen Gewand. Er schließt die Heilige Pforte im Peters-Dom wieder ab.
Papst Leo schließt die Heilige Pforte wieder ab. (picture alliance / ANSA / VATICAN MEDIA)
Heiliges Jahr bedeutet: Der Glaube an Gott ist in dem Jahr besonders wichtig. Normalerweise gibt es alle 25 Jahre ein Heiliges Jahr. Es wird auch Jubel-Jahr genannt. Der verstorbene Papst Franziskus hatte die Tür am 24. Dezember 2024 eröffnet.
Im Heiligen Jahr sollen Katholiken bestimmte Sachen machen. Sie sollen zum Beispiel pilgern. Pilgern heißt: Menschen fahren an Orte, die für ihren Glauben wichtig sind. Bei Christen ist das zum Beispiel Rom. Zum Heiligen Jahr sind mehr als 33 Millionen Pilger und Pilgerinnen aus 185 Ländern dorthin gekommen.
Wörter-Buch

  • Papst

    Der Papst leitet die katholische Kirche in der ganzen Welt. Er ist der oberste Chef der Katholiken. Der Papst wohnt und arbeitet im Vatikan in der italienischen Hauptstadt Rom. Wenn ein Priester zum Papst gewählt wird, darf er sich einen neuen Vornamen geben. Er wird dann nur noch bei diesem Vornamen genannt.

  • Katholische Kirche

    Die Katholische Kirche ist eine der großen Religions-Gemeinschaften in Deutschland und in der Welt. Die Gläubigen nennt man Katholiken oder Katholikinnen. Katholik wird man durch die Taufe. Die meisten Familien lassen ihre Kinder als Babys taufen. Der oberste Chef von der katholischen Kirche in der ganzen Welt ist der Papst. Katholiken sind Christen. Die meisten Christen in Deutschland sind entweder katholisch oder evangelisch.

  • Vatikan

    Der Vatikan ist ein sehr kleiner Staat. Dort lebt und arbeitet der Papst. Der Papst ist der Anführer der katholischen Kirche. Der Vatikan befindet sich in der italienischen Stadt Rom. Es gibt dort viele berühmte Bauwerke, zum Beispiel den Peters-Dom. Im Vatikan arbeiten viele Menschen. Sie treffen oft wichtige Entscheidungen für die katholische Kirche. Der Vatikan hat als Staat auch sein eigenes Militär: die bekannte Schweizer-Garde.

