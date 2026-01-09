Das Heilige Jahr ist zu Ende

Papst Leo schließt die Heilige Pforte wieder ab. (picture alliance / ANSA / VATICAN MEDIA)

Heiliges Jahr bedeutet: Der Glaube an Gott ist in dem Jahr besonders wichtig. Normalerweise gibt es alle 25 Jahre ein Heiliges Jahr. Es wird auch Jubel-Jahr genannt. Der verstorbene Papst Franziskus hatte die Tür am 24. Dezember 2024 eröffnet.

Im Heiligen Jahr sollen Katholiken bestimmte Sachen machen. Sie sollen zum Beispiel pilgern. Pilgern heißt: Menschen fahren an Orte, die für ihren Glauben wichtig sind. Bei Christen ist das zum Beispiel Rom. Zum Heiligen Jahr sind mehr als 33 Millionen Pilger und Pilgerinnen aus 185 Ländern dorthin gekommen.