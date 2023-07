Heide Simonis gestorben

Heide Simonis im Jahr 2010 (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Heide Simonis war in der Partei SPD. Im Jahr 1993 ist sie zur Minister-Präsidentin von Schleswig-Holstein gewählt worden. Das ist das wichtigste Amt in einem Bundes-Land. Die Wahl war damals etwas Besonderes: Denn Heide Simonis war die erste Frau in diesem Amt.

Sie war bis zum Jahr 2005 Minister-Präsidentin in Schleswig-Holstein. Eigentlich wollte Heide Simonis auch Minister-Präsidentin bleiben. Bei der geheimen Wahl im Landtag wurde sie aber nicht wieder-gewählt. Es haben auch Abgeordnete von ihrer eigenen Koalition gegen sie gestimmt. Bis heute weiß man aber nicht, welche.

Viele Politikerinnen und Politiker haben das Leben und die Leistungen von Heide Simonis gewürdigt: zum Beispiel der Bundes-Kanzler, der Bundes-Präsident und die Vorsitzenden von der SPD. Sie sagen: Heide Simonis war eine starke Persönlichkeit. Sie hat viel für Frauen erreicht. Sie war ein Vorbild.