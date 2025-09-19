Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Bundestag beschließt Haushalt für 2025

Wieviel Geld darf die Bundes-Regierung in einem Jahr ausgeben und wofür? Das steht in einem Plan mit dem Namen Bundes-Haushalt. Jetzt hat der Bundestag den Haushalt für dieses Jahr beschlossen.

Blick in den großen Raum von dem Bundestag. Abgeordnete sitzen auf blauen Stühlen.
Die Abgeordneten im Bundestag haben den Haushalts-Plan beschlossen. (IMAGO / Christian Spicker)
In dem Haushalt steht: Die Bundes-Regierung aus CDU, CSU und SPD will mehr als 502 Milliarden Euro ausgeben. Das ist so viel wie noch nie. Außerdem wird die Bundes-Regierung viele neue Schulden machen: In dem Haushalt sind es 82 Milliarden Euro. Dazu kommen aber noch andere Schulden für die Bundes-Wehr und die Infra-Struktur. Zur Infra-Struktur gehören zum Beispiel Straßen, Bahn-Schienen oder Brücken.
Besonders viel Geld bekommt der Bereich Arbeit und Soziales. Auch für die Verteidigung sind viele Milliarden Euro eingeplant. Die Parteien in der Regierung sagen: Wir kümmern uns um mehr Sicherheit für Deutschland und auch um die Wirtschaft.
Es gibt unterschiedliche Kritik am Haushalt. Die AfD findet: Die Regierung macht insgesamt zu viele Schulden. Die Linke findet Schulden etwa für Waffen falsch. Die Grünen sagen: Es braucht mehr Geld zum Beispiel für den Klima-Schutz.
Eigentlich wird der Haushalt viel früher im Jahr beschlossen. Im letzten Jahr ist aber die alte Regierung von SPD, Grünen und FDP mit einem Streit zu Ende gegangen. Die alte Regierung hat den Haushalt für dieses Jahr dann nicht mehr beschlossen. Deswegen konnten bisher keine großen neuen Projekte in diesem Jahr gemacht werden. Nächste Woche soll schon über den Haushalt für das Jahr 2026 beraten werden. Der neue Haushalt soll vor Weihnachten beschlossen werden.
Wörter-Buch

  • Haushalt / Etat

    Ein Haushalt oder Etat gibt vor, wie viel Geld eine Stadt oder ein Land ausgeben darf. Er legt auch fest, wofür das Geld ausgegeben wird. Zum Beispiel für Schulen oder für Straßen. Politikerinnen und Politiker entscheiden über den Haushalt.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

