Viele Diskussionen über Haushalt

Die wichtigsten Politiker von der Regierungs-Koalition in Deutschland haben lange über den Haushalt für das Jahr 2025 beraten. In einem Haushalt steht, wieviel Geld der Staat ausgeben darf. Am Ende gab es eine Einigung. Aber die Einigung sorgt auch für Kritik.

12.07.2024