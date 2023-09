Bundes-Regierung will weniger Geld ausgeben

Bundes-Kanzler Olaf Scholz redet im Bundestag.Er trägt eine Augen-Klappe, weil er sich bei einem Sturz im Gesicht verletzt hat. (Michael Kappeler/dpa)

Die Bundes-Regierung will im nächsten Jahr 446 Milliarden Euro ausgeben. Das sind rund 30 Milliarden weniger als in diesem Jahr. Das steht im Entwurf für den Haushalt von Finanz-Minister Christian Lindner. Lindner sagt: Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben - das lag etwa an der Corona-Krise. Deshalb haben wir viele Schulden gemacht. Das muss jetzt aufhören.

Lindner hat jedem Ministerium gesagt, dass es nicht mehr so viel ausgeben darf. Deshalb soll es zum Beispiel weniger Geld für Programme für Kinder und Jugendliche geben. Das einzige Ministerium, das nicht sparen muss, ist das Verteidigungs-Ministerium. Grund ist unter anderem der Angriff von dem Land Russland auf das Land Ukraine.

Der Bundestag hat in dieser Woche über den Plan beraten. Die Opposition findet den Plan nicht gut. Die Linke hat gesagt: Die Bundes-Regierung spart an den falschen Stellen. Die CDU hat betont: Wir finden nicht nur den Plan schlecht, sondern die ganze Politik von der Regierung. Die AfD hat kritisiert: Die Bundes-Regierung ist nicht ehrlich. Sie macht viel mehr Schulden als in dem Plan steht.

Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat den Plan im Bundestag verteidigt. Scholz hat aber auch gesagt: Deutschland muss moderner werden und wieder wirtschaftlich erfolgreich. Das geht nur gemeinsam. Scholz hat die Länder, Gemeinden und alle demokratischen Parteien aufgerufen, mit der Bundes-Regierung zusammen zu arbeiten. Er hat das einen "Pakt für Deutschland" genannt.