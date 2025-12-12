Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Museum über die Geschichte von Deutschland wieder-eröffnet

Ein wichtiges Museum über die Geschichte von Deutschland hat wieder geöffnet. Das Museum heißt "Haus der Geschichte". Es ist in Bonn. Bonn war früher die Haupt-Stadt von Deutschland. Jetzt hat das Museum eine neue Dauer-Ausstellung.

Das Bild zeigt einen Raum der neuen Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Darin steht ein ALDI-Computer von 1997, ein Pappaufsteller von Steffi Graf und ein Verkaufsschild von Eiscreme
Das Haus der Geschichte hat eine neue Dauer-Ausstellung (picture alliance / Bonn.digita)
Seit mehr als 1 Jahr war ein großer Teil von dem Museum geschlossen. Die Mitarbeiter haben viel verändert und erneuert. Sie sagen: Wir hatten vorher viel zu wenig Platz für die Geschichte nach dem Jahr 1990. 1990 war die Wieder-Vereinigung von Deutschland.
Die neue Ausstellung heißt: "Du bist Teil der Geschichte". Man kann sehr viel selbst erleben und mitmachen. Besucher können zum Beispiel Abdrücke von ihren Händen zu der Ausstellung hinzufügen.
In der Sammlung von dem Museum sind schon mehr als 1 Million Dinge. Es gibt zum Beispiel ein selbst-gebautes Flugzeug. Damit sind Menschen aus der DDR nach West-Deutschland geflohen.
Neu ist eine Puppe, die voller Schlamm ist. Sie ist nach der Über-Flutung im Ahr-Tal 2021 gefunden worden.
Der Eintritt in die Ausstellung ist kostenlos.

Wörter-Buch

  • Museum

    Ein Museum nennt man ein Gebäude, in dem Ausstellungen zu sehen sind. Das heißt: Es werden bestimmte Dinge zu einem Thema gezeigt. Zum Beispiel alte Dinge, die zeigen, wie es früher war. Oder Kunst. Zum Beispiel Gemälde. Die Mehr-Zahl von Museum ist Museen. In Deutschland gibt es viele wichtige Museen. Zum Beispiel das "Haus der Geschichte" in der Stadt Bonn. Da kann man Sachen sehen, die für die Geschichte von Deutschland wichtig sind.

zum Wörter-Buch