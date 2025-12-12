Museum über die Geschichte von Deutschland wieder-eröffnet

Das Haus der Geschichte hat eine neue Dauer-Ausstellung (picture alliance / Bonn.digita)

Seit mehr als 1 Jahr war ein großer Teil von dem Museum geschlossen. Die Mitarbeiter haben viel verändert und erneuert. Sie sagen: Wir hatten vorher viel zu wenig Platz für die Geschichte nach dem Jahr 1990. 1990 war die Wieder-Vereinigung von Deutschland.

Die neue Ausstellung heißt: "Du bist Teil der Geschichte". Man kann sehr viel selbst erleben und mitmachen. Besucher können zum Beispiel Abdrücke von ihren Händen zu der Ausstellung hinzufügen.

In der Sammlung von dem Museum sind schon mehr als 1 Million Dinge. Es gibt zum Beispiel ein selbst-gebautes Flugzeug. Damit sind Menschen aus der DDR nach West-Deutschland geflohen.

Neu ist eine Puppe, die voller Schlamm ist. Sie ist nach der Über-Flutung im Ahr-Tal 2021 gefunden worden.

Der Eintritt in die Ausstellung ist kostenlos.