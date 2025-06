Ein Deutscher gewinnt die Meisterschaft im Basket-Ball in Amerika

Isaiah Hartenstein steht vor dem Publikum und jubelt. Er hebt beide Arme in die Höhe. (picture alliance / AP / Julio Cortez)

Die Mannschaft von Isaiah Hartenstein heißt Oklahoma City Thunder. Sie hat in diesem Jahr das Finale von der Basket-Ball-Liga in Amerika gewonnen. Die Liga heißt NBA.

Isaiah Hartenstein hat Familie aus Deutschland und aus dem Land USA. Er ist in den USA geboren. Er hat aber viele Jahre in Deutschland gelebt. Seit 7 Jahren spielt er in der NBA. Viele Deutsche wollten schon die NBA gewinnen. Aber Isaiah Hartenstein ist erst der 2., der es geschafft hat. Der 1. heißt Dirk Nowitzki. Er hat die Meisterschaft vor 14 Jahren gewonnen.

Isaiah Hartenstein hat vor dem Finale gesagt: Ich habe mir als Junge das Finale von Dirk Nowitzki angeguckt. Damals habe ich mir vorgestellt, wie ich selbst im Finale stehe. Jetzt ist ein Traum aus meiner Kindheit in Erfüllung gegangen.