Viel Geld für Harry-Potter-Zeichnung

Das ist die Zeichnung für das ersten Harry-Potter-Buch. Sie ist für viel Geld versteigert worden. (Sotheby's / PA Media / dpa / Sotheby's)

Bei einer Versteigerung gibt es keinen festen Preis. Die Menschen können selbst sagen, was sie für eine Sache bezahlen wollen. Und sie können immer mehr Geld bieten. Wer am meisten Geld bietet, darf die Sache am Ende kaufen.

Auf der Zeichnung ist Harry Potter vor einem Zug zu sehen. Der Zug ist der "Hogwarts Express". Dieser Zug bringt Harry Potter zu seinem Zauber-Internat. Man sieht die Narbe auf seiner Stirn. Und er hält sich erschrocken die Hand vor den Mund.

Die Autorin Joanne Rowling hat Harry Potter erfunden. Sie hat 7 Harry-Potter-Bücher geschrieben. Die Zeichnung ist von einem Künstler aus dem Land Groß-Britannien. Er heißt Thomas Taylor. Er hat die Zeichnung 1997 für das 1. Harry-Potter-Buch gemacht.