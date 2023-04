Die Bücher von der Geschichte von "Harry Potter" sind berühmt. Jetzt soll es auch eine "Harry Potter"-Serie geben. (picture-alliance Johannes Eisele/ dpa)

Die Serie wird von der Firma HBO Max gemacht. Das ist auch ein Streaming-Dienst. Wann man die Serie sehen kann, ist noch unklar. In der Serie sollen andere Schau-Spielerinnen und Schau-Spieler mitmachen als in den Kino-Filmen.

Die Autorin von den "Harry Potter"-Büchern ist J.K. Rowling. Sie wird an der Serie mitarbeiten. Rowling sagt: Ich freue mich sehr darauf. Denn in einer Serie hat man mehr Platz als in einem Kino-Film. Deshalb kann man die Geschichten mit mehr Einzelheiten erzählen.