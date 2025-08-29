Strengere Handy-Regeln in einigen Bundes-Ländern

Viele Kinder benutzen ihre Handys zu viel. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Die Regeln sind in allen Bundes-Ländern unterschiedlich. Manchmal sind Handys nur an Grund-Schulen verboten. Besonders streng sind die Regeln in Hessen: Dort sind Handys an allen Schulen verboten. In einigen Bundes-Ländern können die Schulen selbst entscheiden, ob sie Handys verbieten oder erlauben.

Einige Experten meinen: Kinder und Jugendliche benutzen zu oft ihr Handy. Die Schüler sind dann abgelenkt. Sie lernen vielleicht besser ohne Handy. Einige Kinder und Jugendliche sind auch süchtig und nutzen ihr Handy sehr oft und lange.

Es gibt auch eine neue Studie zu Schulen. Die Studie heißt Bildungs-Monitor. Darin steht: Die Schulen werden seit 10 Jahren immer schlechter. Auch die Studie sagt: Ein Problem sind Handys. Kinder nutzen sie zu viel und können sich dann in der Schule nicht konzentrieren. Ein anderes Problem sind zum Beispiel viele Geflüchtete. Sie sprechen oft noch nicht so gut Deutsch.