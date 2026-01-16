Nachrichten in
EU-Länder stimmen für Handels-Vertrag mit Ländern in Süd-Amerika

Die Länder in der Europäischen Union haben für einen wichtigen Handels-Vertrag mit Staaten in Süd-Amerika gestimmt. Der Vertrag heißt Mercosur-Abkommen. Das Abkommen soll den Kauf und Verkauf von Waren zwischen den Ländern leichter machen.

Ein Container-Schiff mit vielen gestapelten Containern auf dem Wasser
Container-Schiffe sind wichtig für den Handel. (picture alliance / imageBROKER / Christopher Tamcke)
Mercosur heißt eine Gruppe von Ländern in Süd-Amerika. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Verhandlungen mit der EU haben mehr als 25 Jahre gedauert. Einige EU-Länder haben gegen das Abkommen gestimmt. Das waren unter anderem Frankreich und Polen. Sie sagen: Das Abkommen ist schlecht für unsere Bauern. Sie bekommen zu viel Konkurrenz aus Süd-Amerika. Die Bauern dort können die Produkte viel billiger herstellen. Deshalb werden unsere Bauern nicht mehr genug Geld verdienen. Trotzdem gab es eine Mehrheit in der EU für das Abkommen.
Bauern haben immer wieder gegen das Mercosur-Abkommen protestiert. Die größten Proteste gab es in den Städten Paris und Brüssel. Brüssel ist die Hauptstadt von dem Land Belgien. In Brüssel ist auch der Hauptsitz von der Europäischen Union.
Die Präsidentin von der Europäischen Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Das Abkommen ist sehr gut für Europa. Es wird Arbeits-Plätze und Wohlstand schaffen. Auch die süd-amerikanischen Länder sind zufrieden. Sie sagen: Das Abkommen ist eine große Chance für die Wirtschaft.
Am 17. Januar soll das Abkommen in dem süd-amerikanischen Land Paraguay unterzeichnet werden.

Wörter-Buch

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

  • Handel

    Handel nennt man den Kauf und Verkauf von Waren. Waren sind zum Beispiel Autos, Lebens-Mittel oder Maschinen. Handel gibt es innerhalb von einem Land und auch zwischen den verschiedenen Ländern.

  • Süd-Amerika

    Süd-Amerika ist ein Erd-Teil. Süd-Amerika liegt südlich von den USA. Süd-Amerika besteht aus vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela.

  • Mercosur

    Mercosur heißt eine Länder-Gruppe in Süd-Amerika. Dazu gehören Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Eigentlich gehört Venezuela auch dazu. Weil es in Venezuela aber politische Probleme gibt, wurde das Land von Mercosur ausgeschlossen. Auch ein Handels-Vertrag mit der Europäischen Union wird Mercosur-Abkommen genannt. Das Abkommen gilt aber nur mit den Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay.

