EU-Länder stimmen für Handels-Vertrag mit Ländern in Süd-Amerika

Mercosur heißt eine Gruppe von Ländern in Süd-Amerika. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Verhandlungen mit der EU haben mehr als 25 Jahre gedauert. Einige EU-Länder haben gegen das Abkommen gestimmt. Das waren unter anderem Frankreich und Polen. Sie sagen: Das Abkommen ist schlecht für unsere Bauern. Sie bekommen zu viel Konkurrenz aus Süd-Amerika. Die Bauern dort können die Produkte viel billiger herstellen. Deshalb werden unsere Bauern nicht mehr genug Geld verdienen. Trotzdem gab es eine Mehrheit in der EU für das Abkommen.

Bauern haben immer wieder gegen das Mercosur-Abkommen protestiert. Die größten Proteste gab es in den Städten Paris und Brüssel. Brüssel ist die Hauptstadt von dem Land Belgien. In Brüssel ist auch der Hauptsitz von der Europäischen Union.

Die Präsidentin von der Europäischen Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Das Abkommen ist sehr gut für Europa. Es wird Arbeits-Plätze und Wohlstand schaffen. Auch die süd-amerikanischen Länder sind zufrieden. Sie sagen: Das Abkommen ist eine große Chance für die Wirtschaft.

Am 17. Januar soll das Abkommen in dem süd-amerikanischen Land Paraguay unterzeichnet werden.