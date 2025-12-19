Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutsche Handball-Spielerinnen gewinnen Silber bei Welt-Meisterschaft

Bei der Welt-Meisterschaft haben die deutschen Handball-Spielerinnen die Silber-Medaille gewonnen. Das ist der größte Erfolg der deutschen National-Mannschaft seit vielen Jahren. Im Finale hat Deutschland 20 zu 23 gegen Norwegen verloren.

Die deutschen Spielerinnen stehen nach dem Finale im Kreis und halten ihre Hände nach oben.
Die deutschen Hand-Ballerinnen haben bei der Welt-Meisterschaft die Silber-Medaille gewonnen (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)
Bis zum Finale hat die deutsche Mannschaft jedes Spiel sicher gewonnen. Auch im Finale war es sehr knapp. Deutschland hat lange geführt. Gegen alle anderen Mannschaften haben die Norwegerinnen viel höher gewonnen.
Es ist der größte Erfolg für die deutsche Mannschaft seit mehr als 30 Jahren. 1993 war Deutschland Welt-Meister.
Viele Spiele von der Welt-Meisterschaft waren dieses Mal in Deutschland. Die Gruppen-Spiele der deutschen Spielerinnen waren in Stuttgart und Dortmund. Nur das Halb-Finale und das Finale hat das deutsche Team in der Stadt Rotterdam in den Niederlanden gespielt.
Wörter-Buch

  • Handball-Welt-Meisterschaft

    Die Handball-Welt-Meisterschaft ist ein Wettbewerb für die National-Mannschaften aus verschiedenen Ländern. Das kurze Wort für Handball-Welt-Meisterschaft ist Handball-WM. Der Gewinner wird Handball-Welt-Meister.

  • Niederlande

    Das Land Niederlande ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Die meisten Menschen in den Niederlanden sprechen Niederländisch. Die Niederlande gehören wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union. Man sagt auch oft Holland, wenn man die Niederlande meint. Holland ist aber eigentlich nur ein Teil der Niederlande.

