Deutsche Handball-Spielerinnen gewinnen Silber bei Welt-Meisterschaft

Die deutschen Hand-Ballerinnen haben bei der Welt-Meisterschaft die Silber-Medaille gewonnen (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Bis zum Finale hat die deutsche Mannschaft jedes Spiel sicher gewonnen. Auch im Finale war es sehr knapp. Deutschland hat lange geführt. Gegen alle anderen Mannschaften haben die Norwegerinnen viel höher gewonnen.

Es ist der größte Erfolg für die deutsche Mannschaft seit mehr als 30 Jahren. 1993 war Deutschland Welt-Meister.

Viele Spiele von der Welt-Meisterschaft waren dieses Mal in Deutschland. Die Gruppen-Spiele der deutschen Spielerinnen waren in Stuttgart und Dortmund. Nur das Halb-Finale und das Finale hat das deutsche Team in der Stadt Rotterdam in den Niederlanden gespielt.