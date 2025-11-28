Welt-Meisterschaft im Handball von den Frauen

Die deutschen Handballerinnen nach ihrem Sieg über Island. (Marijan Murat/dpa)

Es ist schon einige Jahr her, dass die deutschen Frauen bei einer Handball-WM eine Medaille gewonnen haben. 2007 haben sie die Bronze-Medaille gewonnen, also den 3. Platz bei der WM gemacht. WM ist das Kurzwort für Welt-Meisterschaft. Der Trainer von der Mannschaft heißt Markus Gaugisch. Er sagt: Wir sind in einer super Verfassung. Gaugisch glaubt: Die Frauen können eine Medaille gewinnen.

Die Spiele von den Handballerinnen werden nur im Bezahl-Fernsehen gezeigt. Erst ab dem Viertel-Finale kann man die Spiele im ZDF und der ARD sehen. Der Präsident von dem Deutschen Handball-Bund ist deswegen wütend. Er heißt Andreas Michelmann. Er sagt: Das ist eine Schande. Bei einer Fußball-WM kann man alle Spiele in der ARD und im ZDF sehen. Die Handballerinnen wollen mehr Wert-Schätzung.