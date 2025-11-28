Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Welt-Meisterschaft im Handball von den Frauen

In Deutschland und den Niederlanden ist die Welt-Meisterschaft im Handball von den Frauen. Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel gewonnen. Die Handballerinnen haben die Frauen aus Island besiegt - mit 32 zu 25 Toren.

Mehrere Handballerinnen halten ihre Hände hoch und lächeln nach ihrem Sieg.
Die deutschen Handballerinnen nach ihrem Sieg über Island. (Marijan Murat/dpa)
Es ist schon einige Jahr her, dass die deutschen Frauen bei einer Handball-WM eine Medaille gewonnen haben. 2007 haben sie die Bronze-Medaille gewonnen, also den 3. Platz bei der WM gemacht. WM ist das Kurzwort für Welt-Meisterschaft. Der Trainer von der Mannschaft heißt Markus Gaugisch. Er sagt: Wir sind in einer super Verfassung. Gaugisch glaubt: Die Frauen können eine Medaille gewinnen.
Die Spiele von den Handballerinnen werden nur im Bezahl-Fernsehen gezeigt. Erst ab dem Viertel-Finale kann man die Spiele im ZDF und der ARD sehen. Der Präsident von dem Deutschen Handball-Bund ist deswegen wütend. Er heißt Andreas Michelmann. Er sagt: Das ist eine Schande. Bei einer Fußball-WM kann man alle Spiele in der ARD und im ZDF sehen. Die Handballerinnen wollen mehr Wert-Schätzung.
Wörter-Buch

  • Handball-Welt-Meisterschaft

    Die Handball-Welt-Meisterschaft ist ein Wettbewerb für die National-Mannschaften aus verschiedenen Ländern. Das kurze Wort für Handball-Welt-Meisterschaft ist Handball-WM. Der Gewinner wird Handball-Welt-Meister.

  • Niederlande

    Das Land Niederlande ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Die meisten Menschen in den Niederlanden sprechen Niederländisch. Die Niederlande gehören wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union. Man sagt auch oft Holland, wenn man die Niederlande meint. Holland ist aber eigentlich nur ein Teil der Niederlande.

