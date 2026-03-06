Deutsche Handballerinnen gut in der EM-Qualifikation

Sieg in Slowenien: Handballerinnen können für EM planen (Marco Wolf / dpa)

Gegen Slowenien hat die deutsche Mannschaft klar gewonnen. Am Ende stand es 30:23. Damit hat Deutschland alle seine 3 Gegner in der Qualifikation 1 Mal klar geschlagen. Jetzt kommen noch die 2. Spiele gegen die 3 Mannschaften.

Die deutsche Mannschaft hat im letzten Jahr etwas sehr gutes geschafft: Bei der Welt-Meisterschaft wurde die Mannschaft 2.. So gut waren die deutschen Handballerinnen schon lange nicht mehr.

Die Europa-Meisterschaft ist im Dezember. Die Spiele sind in 5 Ländern: Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und Türkei.