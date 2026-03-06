Nachrichten in
Einfacher Sprache


Deutsche Handballerinnen gut in der EM-Qualifikation

Die deutsche National-Mannschaft im Handball der Frauen hat gute Chancen für die Europa-Meisterschaft. In der Qualifikation haben die Deutschen in Slowenien gewonnen und sind 1. in ihrer Gruppe.

Die Handball-Mannschaft von Deutschland steht zusammen.
Sieg in Slowenien: Handballerinnen können für EM planen (Marco Wolf / dpa)
Gegen Slowenien hat die deutsche Mannschaft klar gewonnen. Am Ende stand es 30:23. Damit hat Deutschland alle seine 3 Gegner in der Qualifikation 1 Mal klar geschlagen. Jetzt kommen noch die 2. Spiele gegen die 3 Mannschaften.
Die deutsche Mannschaft hat im letzten Jahr etwas sehr gutes geschafft: Bei der Welt-Meisterschaft wurde die Mannschaft 2.. So gut waren die deutschen Handballerinnen schon lange nicht mehr.
Die Europa-Meisterschaft ist im Dezember. Die Spiele sind in 5 Ländern: Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und Türkei.
Wörter-Buch

  • Handball-Europa-Meisterschaft

    Die Handball-Europa-Meisterschaft ist ein Wettbewerb zwischen den Handball-Mannschaften aus Europa. Das kurze Wort für Handball-Europa-Meisterschaft ist Handball-EM. Der Gewinner wird Handball-Europa-Meister. Bei dem Spiel Handball müssen die Mannschaften einen Ball in ein Tor werfen. Es gewinnt, wer die meisten Tore geworfen hat.

  • Qualifikation

    Das Wort Qualifikation hat 2 Bedeutungen: Erstens steht das Wort für eine Art Bewerbungs-Runde. Qualifikationen gibt es oft für Sport-Veranstaltungen wie etwa die Fußball-Welt-Meisterschaft. Dann spielen viele Mannschaften in der Qualifikation gegeneinander, und die besten von ihnen dürfen bei der Welt-Meisterschaft mitspielen. Das Wort Qualifikation bezeichnet aber auch, wie gut jemand für eine Aufgabe geeignet ist. Ein Beispiel: Wenn jemand an der Universität erfolgreich Medizin studiert hat, dann hat er die Qualifikation dafür, Arzt zu werden.

