Deutschlands National-Spieler Julian Köster im Zwei-Kampf mit dem Isländer Aron Palmarsson (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

In der Haupt-Runde von der Handball-EM spielen noch 12 Mannschaften. 4 von ihnen können das Halb-Finale erreichen.

In der Vor-Runde von der EM hat die deutsche Mannschaft 2 Spiele gewonnen. Das letzte Spiel gegen das Land Frankreich hat sie verloren. Die Handball-Europa-Meisterschaft ist in Deutschland. Das End-Spiel ist am 28. Januar in der Stadt Köln.