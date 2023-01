Handball-WM: Frankreich gewinnt gegen Polen. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Frankreich hat im 1. Spiel von der WM gegen Polen gespielt. Frankreich hat 26:24 gewonnen. Die Mannschaft aus Frankreich gehört zu den Favoriten von dem Turnier.

Die Mannschaft aus Deutschland spielt in ihrem 1. Spiel gegen das Team aus dem Land Katar. Das Spiel findet in Stockholm in dem Land Schweden statt. Deutschland spielt dann in der Gruppen-Runde noch gegen Serbien und Algerien.