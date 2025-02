Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen in Gefahr

Die Hamas will erstmal keine weiteren Geiseln freilassen. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Gaby Schuetze)

Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat viele Menschen getötet. Mehr als 200 Menschen hat sie gefangen-genommen und versteckt. Die Hamas lässt diese Menschen nur frei, wenn sie etwas dafür bekommt. Die Gefangenen nennt man Geiseln.

Die Hamas sagt: Die Regierung von dem Land Israel hält sich nicht an Abmachungen. Israel verzögert die Rück-Kehr von vertriebenen Palästinensern in das Gebiet Gaza-Streifen. Die Hamas sagt auch: Israel verhindert die Lieferung von Hilfs-Gütern in den Gaza-Streifen. Israel sagt: Das stimmt nicht. Israel glaubt: Die Hamas will die Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen brechen. Das israelische Militär ist deshalb in Alarm-Bereitschaft. Es will mehr Soldaten in den Gaza-Streifen schicken.

Die Organisation UNO fordert: Die Hamas soll sich an die Waffen-Ruhe halten. Die Hamas soll weitere israelische Geiseln freilassen. Der Präsident der USA heißt Donald Trump. Er hat gesagt: Die Hamas muss alle Geiseln bis Samstag freilassen.

Die Hamas hält noch viele Geiseln fest. Eigentlich sollten bald alle Geiseln frei kommen. Bedingung dafür ist, dass die Waffen-Ruhe hält. Dafür soll Israel fast 2.000 palästinensische Gefangene freilassen. Es sind auch Terroristen und Mörder dabei.