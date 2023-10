Terror-Angriff von der Hamas auf das Land Israel

Die Hamas-Organisation hat die israelische Stadt Aschkelon angegriffen. (AFP / BELAL AL SABBAGH)

Hamas-Kämpfer haben sehr früh am Morgen Raketen auf Israel abgeschossen. Sie haben Grenz-Zäune zerstört und sind von der Region Gaza-Streifen nach Israel eingedrungen. Hamas-Kämpfer sind auch über das Meer nach Israel gekommen.

Bei den Angriffen gab es viele Tote und Verletzte. Die Hamas-Kämpfer haben viele Menschen entführt. Auch Frauen und Kinder waren dabei. Die Raketen haben Häuser und Straßen zerstört.

Israel wurde von den Angriffen überrascht. In Israel war an dem Tag ein Feier-Tag. Es gab weniger Soldaten als üblich an der Grenze.

Nach den Angriffen von der Hamas haben israelische Flugzeuge Bomben auf den Gaza-Streifen abgeworfen. Im Gaza-Streifen leben Palästinenser. Bei den Bomben-Angriffen sind auch viele Menschen gestorben und verletzt worden. Viele Menschen sind geflüchtet.

Die israelische Regierung hat gesagt: Israel ist im Krieg. Wenn ein Land Krieg führt, gelten bestimmte Gesetze nicht mehr. Es gilt das Kriegs-Recht.

Organisationen von den Vereinten Nationen sagen: Man muss den Palästinensern im Gaza-Streifen mit Lebens-Mitteln und Medikamenten helfen. Im Gaza-Streifen leben viele Menschen in großer Armut. Jetzt sind sehr viele Menschen auf der Flucht, weil ihre Wohnungen und Häuser zerstört sind.