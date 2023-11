Hals-Schutz beim Eishockey

Deutsche Eishockey-Spieler müssen bald einen Hals-Schutz tragen. (Pavel Golovkin/AP/dpa)

Der Profi-Spieler Adam Johnson wurde bei einem Spiel von einem Schlittschuh am Hals getroffen. Die Verletzung war so stark, dass Johnson daran gestorben ist. Er war erst 29 Jahre alt.

Die Chefs von den Eishockey-Clubs in Deutschland haben gesagt: So etwas darf nicht wieder passieren. Deshalb dürfen die Spieler hier bald nicht mehr ohne Schutz am Hals spielen. Die neue Regel soll ab dem nächsten Jahr gelten. Bisher mussten nur die jüngeren Spieler in Deutschland einen Hals-Schutz tragen. Auch in anderen Ländern wird über besseren Schutz nachgedacht.