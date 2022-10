Unternehmen aus China darf sich an Hafen beteiligen

Ein Schiff von dem Unternehmen Cosco im Hamburger Hafen. (picture alliance / Bildagentur-online)

Cosco schickt Schiffe mit Waren in den Hafen in Hamburg. Dort werden die Schiffe dann entladen. Der Teil von dem Hafen, in dem die Schiffe entladen werden, heißt Terminal. Cosco wollte einen Teil von dem Terminal kaufen, nämlich ein Drittel. Dann hätte Cosco in dem Terminal mit bestimmen können, was dort passiert.

Viele Politiker und Politikerinnen in der Bundes-Regierung und auch von der Opposition haben das kritisiert. Sie haben gesagt: China darf nicht zu viel Einfluss auf wichtige deutsche Infra-Struktur bekommen. Zur Infra-Struktur gehören Straßen, Häfen, Strom-Leitungen oder auch Kranken-Häuser, die wichtig sind, damit alles in einem Land funktioniert.

Einige Ministerien sind gegen eine Beteiligung von China an dem Hamburger Hafen. Bundes-Kanzler Scholz hat erklärt: Ich finde die Beteiligung in Ordnung. Schließlich haben sich alle auf einen Kompromiss geeinigt. Cosco soll nicht 35 Prozent Beteiligung bekommen, sondern nur 24,9 Prozent. Damit darf Cosco weniger mitbestimmen. Es ist unklar, ob Cosco damit einverstanden ist.