Millionen Muslime bei Hadsch

Pilger umrunden die Kaaba in Meeka, zentrales Heiligtum des Islam (Amr Nabil/AP/dpa)

In der großen Moschee in Mekka laufen die Muslime um die Kaaba und beten. Die Kaaba ist ein schwarz verhülltes Gebäude. Es sieht aus wie ein Würfel. Die Menschen haben auch den Berg Arafat in der Nähe von Mekka bestiegen. Auch dort beten sie. Das ist für viele Muslime ein wichtiger Tag in ihrem Leben. Am Berg Arafat ist es jetzt sehr heiß: 48 Grad. Deshalb sind viele Pilger zusammengebrochen.

Die Pilger-Fahrt Hadsch ist eine von den 5 wichtigsten Pflichten in der Religion Islam. In den letzten Jahren sind nicht sehr viele Pilger nach Mekka gekommen: wegen der Corona-Pandemie.