In Nordrhein-Westfalen haben Hacker die Computer von vielen Städten angegriffen. (picture alliance / Westend61 / Andrew Brookes)

Jede Stadt in Deutschland hat ein Computer-System, zum Beispiel im Rathaus oder in den Behörden. Oft sind Computer-Firmen für die Systeme in mehreren Städten verantwortlich. So eine Firma haben die Hacker angegriffen.

Die Firma sagt: Die Hacker wollten Geld erpressen. Die Ermittler sagen: Wir versuchen gerade herauszufinden, wer hinter dem Angriff steckt und was die Hacker genau erreichen wollten.

Die betroffenen Städte versuchen, ihre Computer-Systeme wieder zu reparieren.