CDU schreibt Leit-Kultur in ihr Grund-Satz-Programm

Eine Politikerin und zwei Politiker von der CDU stellen das neue Grund-Satz-Programm vor (picture alliance / Michael Kappeler)

Mit Leit-Kultur meinen die Politiker: Es soll etwas geben, dem alle Menschen in Deutschland folgen. Für die CDU gehört zur Leit-Kultur, dass die Menschen die Gesetze in Deutschland einhalten. Und dass die Würde von jedem Menschen geachtet wird. Außerdem: Jeder soll anerkennen, dass es das Land Israel geben darf.

Die CDU sagt: Wer in Deutschland leben will, muss die Leit-Kultur annehmen. Kritiker von der Idee sagen: Eine Leit-Kultur will alle Menschen gleich machen. Es ist besser, wenn die Menschen verschieden sein dürfen - und trotzdem gut zusammen leben.

In dem Programm hat die CDU auch über Muslime geschrieben. Ein Satz heißt: Muslime, die für unsere Werte sind, gehören zu Deutschland. Vertreter von Muslimen in Deutschland haben mit dem Satz Probleme. Der deutsche Islam-Rat sagt: Muslime werden ausgegrenzt. Der Zentral-Rat der Muslime in Deutschland sagt: Die CDU will rechte Wähler locken. Denn die finden, dass Muslime nicht zu Deutschland gehören.