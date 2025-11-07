Großes Ägyptisches Museum öffnet

Das Große Ägyptische Museum ist eröffnet worden. (picture alliance / Matrix Images | EGYPTIAN PRESIDENCY / HANDOUT)

Das Museum werden in Zukunft wahrscheinlich sehr viele Menschen besuchen. In dem Museum wird erklärt, wie sich die Menschen seit 7.000 Jahren entwickelt haben.

In dem Museum gibt es berühmte Schätze von ägyptischen Königen. Man kann auch ein ganzes Schiff ansehen. Diese Dinge sind mehr als 4.500 Jahre alt.

Das Museum ist schon lange geplant. Es wurde 20 Jahre lang gebaut. Jetzt kann es ganz eröffnet werden.

In Ägypten war für die Eröffnung extra ein Feier-Tag. Bei der Feier zur Eröffnung sind viele berühmte und wichtige Menschen aus der ganzen Welt. Aus Deutschland ist der Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier angereist.