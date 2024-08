Krawalle nach Mord an 3 Kindern

In der Stadt Southport in dem Land Groß-Britannien hat ein Jugendlicher 3 Kinder mit einem Messer getötet. Im Internet gab es Lügen über den Täter. Dort stand: Er ist Asyl-Bewerber und Muslim. Darum gab es Proteste und Gewalt von Rechts-Extremen in Southport.

02.08.2024