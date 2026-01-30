Nachrichten in
Einfacher Sprache


Wegen Nackt-Bildern: EU überprüft Unternehmen X

Die Europäische Union überprüft das Unternehmen X aus dem Land USA. Der Grund ist eine Chat-Funktion von X. Sie heißt Grok und ist eine Künstliche Intelligenz. Grok hat Nackt-Bilder von Frauen und Kindern erstellt.

Ein Daumen tippt auf einen Smartphone-Bildschirm, auf dem "Grok" steht.
"Grok" hat Nackt-Bilder von Frauen und Mädchen erstellt. (IMAGO / SOPA Images)
Nutzer haben bei Grok Fotos von Frauen und Mädchen hochgeladen. Sie haben Grok den Befehl gegeben: Verwandle die Fotos so, dass die Frauen und Mädchen nur noch Bikinis tragen oder nackt sind. Das hat Grok dann auch gemacht.
Künstliche Intelligenz sind Computer-Programme, die selbst dazu lernen. Künstliche Intelligenz nennt man auch KI.
Die Präsidentin von der EU-Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Eine KI darf Frauen und Kinder nicht einfach ausziehen. Die EU prüft deshalb, ob das Unternehmen X gegen das Gesetz verstößt.
Das Unternehmen X gehört dem Milliardär Elon Musk. In manchen Ländern ist Grok schon gesperrt.
Wörter-Buch

  • Künstliche Intelligenz

    Künstliche Intelligenz ist eine Technik in Programmen für Computer, Mobil-Telefonen oder Maschinen. Programme mit Künstlicher Intelligenz können große Daten-Mengen verarbeiten. Sie können auch Muster erkennen und Aufgaben lösen. Außerdem können die Programme wie ein Mensch lernen. Sie können auch Texte oder Musik schreiben. Künstliche Intelligenz nennt man auch KI. Das ist die Abkürzung der beiden Wörter.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • EU-Kommission

    Die EU-Kommission ist in der Europäischen Union für Gesetze zuständig. Jedes Land schickt eine Person als Kommissar oder Kommissarin in die EU-Kommission. Jeder Kommissar ist für ein bestimmtes Thema zuständig, zum Beispiel für den Umwelt-Schutz oder die Sicherheit in Europa. Die EU-Kommission ist in Brüssel. Brüssel ist die Haupt-Stadt von Belgien.

