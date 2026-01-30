"Grok" hat Nackt-Bilder von Frauen und Mädchen erstellt. (IMAGO / SOPA Images)

Nutzer haben bei Grok Fotos von Frauen und Mädchen hochgeladen. Sie haben Grok den Befehl gegeben: Verwandle die Fotos so, dass die Frauen und Mädchen nur noch Bikinis tragen oder nackt sind. Das hat Grok dann auch gemacht.

Künstliche Intelligenz sind Computer-Programme, die selbst dazu lernen. Künstliche Intelligenz nennt man auch KI.

Die Präsidentin von der EU-Kommission heißt Ursula von der Leyen. Sie sagt: Eine KI darf Frauen und Kinder nicht einfach ausziehen. Die EU prüft deshalb, ob das Unternehmen X gegen das Gesetz verstößt.

Das Unternehmen X gehört dem Milliardär Elon Musk. In manchen Ländern ist Grok schon gesperrt.