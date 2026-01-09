Sorge in Grönland vor Militär-Einsatz von den USA

Grönland ist eine riesige Insel sehr weit im Norden der Welt. Sie liegt zwischen Europa und Nord-Amerika. (IMAGO / Depositphotos / njarvis via imago-images.de)

Die Menschen in Grönland haben Angst. Das liegt auch an dem, was die USA in Venezuela gemacht haben. Die Grönländer denken: Die USA machen einfach das, was sie wollen.

Es gibt viel Kritik an den USA. Vor allem am Präsidenten Donald Trump. Er sagt: Grönland ist wichtig für die Sicherheit von den USA. Es gibt dort einen Militär-Stützpunkt von den USA. Außerdem gibt es in Grönland viele seltene Boden-Schätze.

Zum Beispiel sagt die Regierung von Dänemark: Die USA dürfen Grönland nicht erobern. Auch die Europäische Union sagt: Die USA müssen sich an das Völker-Recht halten.

In der nächsten Woche soll es ein Treffen von Ministern aus Dänemark und den USA geben. Grönland hat auch eine eigene Regierung. Diese Regierung möchte auch bei dem Treffen dabei sein.