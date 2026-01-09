Nachrichten in
Einfacher Sprache


Sorge in Grönland vor Militär-Einsatz von den USA

Die Menschen auf der Insel Grönland machen sich Sorgen wegen dem Land USA. Grönland gehört zum Land Dänemark. Aber die USA sagen immer wieder: Wir wollen Grönland haben. Jetzt wollen die Regierungen von Dänemark und den USA miteinander sprechen.

Ein Schiff von der dänischen Armee fährt durch das Meer vor der Stadt Nuuk in Grönland.
Grönland ist eine riesige Insel sehr weit im Norden der Welt. Sie liegt zwischen Europa und Nord-Amerika. (IMAGO / Depositphotos / njarvis via imago-images.de)
Die Menschen in Grönland haben Angst. Das liegt auch an dem, was die USA in Venezuela gemacht haben. Die Grönländer denken: Die USA machen einfach das, was sie wollen.
Es gibt viel Kritik an den USA. Vor allem am Präsidenten Donald Trump. Er sagt: Grönland ist wichtig für die Sicherheit von den USA. Es gibt dort einen Militär-Stützpunkt von den USA. Außerdem gibt es in Grönland viele seltene Boden-Schätze.
Zum Beispiel sagt die Regierung von Dänemark: Die USA dürfen Grönland nicht erobern. Auch die Europäische Union sagt: Die USA müssen sich an das Völker-Recht halten.
In der nächsten Woche soll es ein Treffen von Ministern aus Dänemark und den USA geben. Grönland hat auch eine eigene Regierung. Diese Regierung möchte auch bei dem Treffen dabei sein.
Wörter-Buch

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Venezuela

    Venezuela ist ein Land in Süd-Amerika. In dem Land leben fast 30 Millionen Menschen. Viele von ihnen sind arm. Die meisten Menschen in dem Land sprechen Spanisch. Die Hauptstadt von Venezuela heißt Caracas.

