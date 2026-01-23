Nachrichten in
Einfacher Sprache


US-Präsident Trump: Lösung im Streit um Grönland ist möglich

Zwischen dem Land USA und Ländern in Europa gibt es Streit um die Insel Grönland. Doch vielleicht gibt es bald eine Lösung. US-Präsident Donald Trump sagt: Wir haben uns grundsätzlich geeinigt. Trump droht deswegen auch nicht mehr mit neuen Zöllen.

Audio herunterladen
US-Präsident Trump spicht mit mit NATO-Generalsekretär Rutte
US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci)
Grönland liegt in der Arktis und ist die größte Insel der Welt. Dort leben nur wenige Menschen. Grönland gehört zu dem Land Dänemark. US-Präsident Trump sagt: Die USA brauchen Grönland für ihre Sicherheit. Er sagt: Dänemark kann die Insel nicht schützen – zum Beispiel vor Russland oder China. Viele Länder in Europa sagen aber: Die USA dürfen Grönland nicht haben.
Jetzt hat Trump mit dem NATO-Chef Mark Rutte über Grönland gesprochen. Medien sagen: Es könnte eine Lösung für den Streit geben. Dazu könnte gehören: Die USA dürfen mehr Militär nach Grönland schicken. Und die USA dürfen bei Investitionen in Grönland mitbestimmen. Jetzt soll es weitere Gespräche darüber geben.
US-Präsident Trump hat wegen dem Streit den europäischen Ländern mit neuen Zöllen gedroht. Dazu gehörte auch Deutschland. Dann wären Produkte aus Europa in den USA teurer geworden. Das wäre schlecht für Unternehmen gewesen. Trump will jetzt aber erstmal keine neuen Zölle einführen.

Wörter-Buch

  • Nord-Amerika

    Nord-Amerika ist ein Erd-Teil. Zusammen mit Süd-Amerika bildet es den Kontinent Amerika. Nord-Amerika besteht aus verschiedenen Ländern. Die größten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko. Es gehören noch weitere Länder zu Nord-Amerika. Manche sagen zu diesen Ländern aber auch Mittel-Amerika. Das sind die Inseln in der Karibik und Länder wie zum Beispiel Costa Rica, Guatemala und Nicaragua. Grönland ist die größte Insel der Welt. Auch Grönland ist ein Teil von Nord-Amerika. Politisch gehört Grönland aber zu dem Land Dänemark in Europa.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

zum Wörter-Buch