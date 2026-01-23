US-Präsident Trump: Lösung im Streit um Grönland ist möglich

US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci)

Grönland liegt in der Arktis und ist die größte Insel der Welt. Dort leben nur wenige Menschen. Grönland gehört zu dem Land Dänemark. US-Präsident Trump sagt: Die USA brauchen Grönland für ihre Sicherheit. Er sagt: Dänemark kann die Insel nicht schützen – zum Beispiel vor Russland oder China. Viele Länder in Europa sagen aber: Die USA dürfen Grönland nicht haben.

Jetzt hat Trump mit dem NATO-Chef Mark Rutte über Grönland gesprochen. Medien sagen: Es könnte eine Lösung für den Streit geben. Dazu könnte gehören: Die USA dürfen mehr Militär nach Grönland schicken. Und die USA dürfen bei Investitionen in Grönland mitbestimmen. Jetzt soll es weitere Gespräche darüber geben.

US-Präsident Trump hat wegen dem Streit den europäischen Ländern mit neuen Zöllen gedroht. Dazu gehörte auch Deutschland. Dann wären Produkte aus Europa in den USA teurer geworden. Das wäre schlecht für Unternehmen gewesen. Trump will jetzt aber erstmal keine neuen Zölle einführen.