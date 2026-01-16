Nachrichten in
Streit um die Insel Grönland: Europäische Staaten schicken Soldaten

Es gibt weiter Streit um die Insel Grönland. Grönland ist in der Nähe von Nord-Amerika. Es gehört zu dem Land Dänemark. Die USA sagen aber: Wir wollen die Insel haben. Jetzt haben einige europäische Länder Soldaten nach Grönland geschickt.

Die Sonne geht über der grönländischen Haupt-Stadt Nuuk unter.
Das ist die Haupt-Stadt von Grönland. Sie heißt Nuuk. (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)
Diese Länder wollen Dänemark unterstützen. Auch Deutschland hat 13 Soldaten geschickt. Die anderen Länder sind zum Beispiel Frankreich, Schweden und Norwegen. Deutschland sagt: Die Soldaten bleiben nur ein paar Tage und schauen, wie man Dänemark unterstützen kann.
Die Regierungen von Grönland, Dänemark und den USA haben sich vorher getroffen. Sie konnten aber anscheinend ihren Streit nicht beenden. Der Außen-Minister von Dänemark heißt Lars Loekke Rasmussen. Er sagt: Wir haben immer noch Meinungs-Verschiedenheiten.
US-Präsident Trump hat gedroht: Notfalls holen sich die USA Grönland mit militärischer Gewalt. Das wäre gegen das Völker-Recht. Dazu kommt: Dänemark und die USA gehören zu NATO. Die NATO ist ein Militär-Bündnis. Eigentlich sollen sich die Mitglieder von der NATO alle gegenseitig helfen.
Wörter-Buch

  • Dänemark

    Dänemark ist ein kleineres Land im Norden von Europa. Das Land ist ein König-Reich und zugleich eine Demokratie. In Dänemark leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Die Menschen sprechen Dänisch. Die Hauptstadt heißt Kopenhagen.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Europa

    Europa ist ein Erd-Teil. Deutschland liegt in Europa. Zu Europa gehören über 40 Länder. Davon gehören 27 zur Europäischen Union.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

