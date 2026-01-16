Streit um die Insel Grönland: Europäische Staaten schicken Soldaten

Das ist die Haupt-Stadt von Grönland. Sie heißt Nuuk. (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)

Diese Länder wollen Dänemark unterstützen. Auch Deutschland hat 13 Soldaten geschickt. Die anderen Länder sind zum Beispiel Frankreich, Schweden und Norwegen. Deutschland sagt: Die Soldaten bleiben nur ein paar Tage und schauen, wie man Dänemark unterstützen kann.

Die Regierungen von Grönland, Dänemark und den USA haben sich vorher getroffen. Sie konnten aber anscheinend ihren Streit nicht beenden. Der Außen-Minister von Dänemark heißt Lars Loekke Rasmussen. Er sagt: Wir haben immer noch Meinungs-Verschiedenheiten.

US-Präsident Trump hat gedroht: Notfalls holen sich die USA Grönland mit militärischer Gewalt. Das wäre gegen das Völker-Recht. Dazu kommt: Dänemark und die USA gehören zu NATO. Die NATO ist ein Militär-Bündnis. Eigentlich sollen sich die Mitglieder von der NATO alle gegenseitig helfen.