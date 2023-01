Grippe-Welle schon zu Ende

Wer Grippe hat, hustet und hat Schnupfen, Fieber und Schmerzen. Im Dezember waren viele krank, jetzt ist die Grippe-Welle vorbei, sagen Fach-Leute. (picture alliance / dpa / Christin Klose)

Das steht im Wochen-Bericht vom Robert Koch-Institut. Die Mediziner schreiben: Auch jetzt noch werden Menschen durch Grippe-Viren krank. Aber es sind nicht mehr so viele wie im Dezember.

Angefangen hat die Grippe-Welle in diesem Winter viel früher als sonst - schon Ende Oktober. Seitdem sind 668 Menschen an der Grippe gestorben. In den meisten Jahren fängt die Grippe-Welle erst rund um Weihnachten und Silvester an.

Grippe ist eine Krankheit, bei der die Menschen Fieber, Husten und Schmerzen bekommen. Die Krankheit wird durch Viren weitergebeben. Die Viren sind sehr ansteckend.