In dem Land Griechen-Land gelten jetzt spezielle Regeln, um die Menschen vor der Hitze zu schützen. (picture alliance / dpa / Socrates Baltagiannis)

In vielen Orten darf zwischen 12 und 17 Uhr niemand mehr draußen arbeiten. Etwa auf Baustellen oder in der Land-Wirtschaft. Die Mitarbeiter von Liefer-Diensten müssen ein Auto mit Klima-Anlage haben.

In den Städten gibt es besondere Räume, in denen es kühl ist. Die Behörden sagen: Vor allem Kinder und ältere Menschen sollen dorthin kommen. Auch für Touristen ändert sich etwas wegen der Hitze. Zum Beispiel an der Akropolis. Das ist eine welt-bekannte Festung auf einem Hügel in der Haupt-Stadt Athen. Die Akropolis ist jetzt mittags geschlossen.

Zu viel Hitze kann für Menschen gefährlich sein. Wenn der Körper die Temperatur nicht mehr regeln kann, kann man zum Beispiel einen Hitz-Schlag bekommen.