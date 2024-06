Große Hitze in Süd-Europa

In Griechenland und der Türkei gibt es eine Hitze-Welle. (Imago / Panagiotis Moschandreou)

45 Grad kann für Menschen gefährlich sein. In dem Land Griechenland wurden deshalb Kindergärten und Schulen geschlossen. Auf vielen Bau-Stellen wird nicht gearbeitet. Auch viele Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis haben mittags zu. Ältere und kranke Menschen in Griechenland sollen am besten zu Hause bleiben.

Auch in dem Land Türkei gibt es eine Hitze-Welle. An einigen Orten ist es so heiß wie noch nie in dem Monat Juni. Wegen der Hitze gibt es auch Wald-Brände. Die Feuerwehr ist deshalb an vielen Orten im Einsatz.