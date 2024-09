Ein Polizist kontrolliert einen Pass. (Archiv-Bild) (imago images / Sven Simon / Frank Hoermann )

Die Bundes-Regierung sagt: Zu viele Menschen fliehen nach Deutschland. Einige von ihnen kommen illegal. Das bedeutet: Sie haben keine Erlaubnis. Und: Es gibt kaum noch Platz in Flüchtlings-Unterkünften. Deshalb gibt es jetzt mehr Kontrollen. Einige Menschen dürfen dann nicht über die Grenze nach Deutschland. Und es sollen auch Kriminelle und Terroristen gestoppt werden. Aber: Es wird nicht jedes Auto oder jeder Mensch im Zug kontrolliert.

Bisher hatte Deutschland schon Kontrollen an den Grenzen zu den Ländern Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich und Schweiz. Jetzt gibt es auch Kontrollen an den Grenzen zu Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.

Es gibt Kritik an den Kontrollen. Pendler und Unternehmen befürchten lange Warte-Zeiten an den Grenzen. Und viele sagen: Menschen müssen schon genauer kontrolliert werden, wenn sie nach Europa einreisen. Dann braucht man keine Kontrollen an den deutschen Grenzen.