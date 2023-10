Mehr Grenz-Kontrollen in Deutschland

Polizisten bei einer Grenz-Kontrolle in der Stadt Frankfurt/Oder. Die Stadt liegt in Brandenburg in der Nähe von der Grenze zu Polen. (dpa / Hannes P Albert)

Auf dem Weg nach Deutschland haben manche Flüchtlinge Hilfe von Schleusern. Schleuser bringen Menschen heimlich über Grenzen. Das ist verboten. Die Flüchtlinge zahlen viel Geld an die Schleuser.

Die deutsche Innen-Ministerin heißt Nancy Faeser. Sie hat gesagt: Wir wollen mehr gegen Schleuser tun. Die Polizei soll mehr kontrollieren, aber nicht an jedem Grenz-Übergang. Und es wird auch nicht ständig Kontrollen geben. Denn eigentlich gilt in der Europäischen Union: Jeder darf alle Grenzen überqueren.

Auch die Politikerinnen und Politiker in der EU sprechen viel über Flüchtlinge. Die EU will strengere Regeln für Flüchtlinge. Viele EU-Länder sagen: Wir können nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen. Deswegen müssen sie erstmal an den Grenzen von der EU bleiben. Von dort können sie in andere Länder geschickt werden. Oder sie müssen wieder in ihre Heimat-Länder zurück.

Die Bundes-Regierung war bisher gegen die strengeren Regeln. Vor allem die Grünen haben gesagt: Die strengeren Regeln sind nicht gerecht. Sie sind unmenschlich. Es gab deswegen viel Streit. Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat jetzt gesagt: Ich treffe die Entscheidung. Meine Entscheidung ist: Deutschland stimmt für die strengeren Regeln von der EU.