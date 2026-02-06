Proteste gegen US-Regierung beim Musik-Preis Grammy

Der Rap-Musiker Bad Bunny hat den Preis für das beste Album bekommen. (picture alliance / Chris Pizzello / Invision / AP / Chris Pizzello)

Bei der Grammy-Verleihung geht es eigentlich um Musik. In diesem Jahr ging es aber auch viel um den US-Präsidenten Donald Trump und die Einwanderungs-Behörde ICE. Trump möchte, dass ICE viele von den Einwanderern aus den USA wegschickt. ICE ist dabei brutal. Mitarbeiter von der Behörde haben schon zwei Menschen in der Stadt Minneapolis erschossen. Beide waren keine Einwanderer.

Viele Künstler sind deshalb gegen ICE. Einige hatten bei der Grammy-Verleihung Anstecker an der Kleidung. Darauf stand: "ICE raus". Das hat auch der Rap-Musiker Bad Bunny in seiner Rede gesagt. Und er hat auch gesagt: "Wir sind keine Wilden und keine Tiere, sondern alle Amerikaner". Der Musiker kommt aus dem Land Purto Rico und singt auf spanisch. Er hat den Preis für das beste Album bekommen. Das gab es noch nie für ein Album auf Spanisch.