Proteste gegen US-Regierung beim Musik-Preis Grammy

In den USA sind die Grammys verliehen worden. Die Grammys sind die wichtigsten Musik-Preise von der Welt. Bei der Verleihung haben viele Künstler etwas zur Politik von der US-Regierung gesagt. Sie haben kritisiert, wie die Behörde ICE gegen Einwanderer vorgeht.

Bad Bunny hält seinen Grammy-Preis in der Hand. Er spricht in ein Mikrofon.
Der Rap-Musiker Bad Bunny hat den Preis für das beste Album bekommen. (picture alliance / Chris Pizzello / Invision / AP / Chris Pizzello)
Bei der Grammy-Verleihung geht es eigentlich um Musik. In diesem Jahr ging es aber auch viel um den US-Präsidenten Donald Trump und die Einwanderungs-Behörde ICE. Trump möchte, dass ICE viele von den Einwanderern aus den USA wegschickt. ICE ist dabei brutal. Mitarbeiter von der Behörde haben schon zwei Menschen in der Stadt Minneapolis erschossen. Beide waren keine Einwanderer.
Viele Künstler sind deshalb gegen ICE. Einige hatten bei der Grammy-Verleihung Anstecker an der Kleidung. Darauf stand: "ICE raus". Das hat auch der Rap-Musiker Bad Bunny in seiner Rede gesagt. Und er hat auch gesagt: "Wir sind keine Wilden und keine Tiere, sondern alle Amerikaner". Der Musiker kommt aus dem Land Purto Rico und singt auf spanisch. Er hat den Preis für das beste Album bekommen. Das gab es noch nie für ein Album auf Spanisch.
Wörter-Buch

  • Grammy

    Die Grammys sind wichtige Preise für Musiker. Es gibt sie schon seit dem Jahr 1959. Die Grammys werden meistens in der amerikanischen Stadt Los Angeles vergeben. Dort leben viele berühmte Musiker und Musikerinnen und Film-Leute. Im Jahr 2022 war die Zeremonie in der Stadt Las Vegas.

  • US-Präsident

    Der Präsident in den USA hat viel Macht. Er ist Staats-Oberhaupt und Regierungs-Chef der größten Wirtschafts-Macht. Und er ist Oberbefehls-Haber einer der stärksten Armeen der Welt. Der Präsident wird alle vier Jahre gewählt.

