Beyoncé gewinnt 2 Grammys

Die Musikerin Beyoncé hat 2 Grammys gewonnen. (Getty Images via AFP / KEVIN WINTER)

Beyoncé hat für ihr Musik-Album "Cowboy Carter" 2 Preise gewonnen. Und zwar für das beste Album insgesamt und für das beste Country-Album. Beyoncé ist die erste schwarze Künstlerin, die gleichzeitig beide Preise gewonnen hat.

Auch der Rapper Kendrick Lamar war erfolgreich. Er hat für seinen Song "Not like us" 2 Preise gewonnen.

Ein deutscher Musiker hat auch einen Grammy bekommen. Der Musiker heißt Hans Zimmer. Er ist Komponist. Er hat die Musik für den Kino-Film "Dune: Teil 2" gemacht.

Für die Grammys gab es eine große Gala in Los Angeles. Am Anfang haben alle an die Opfer von den schlimmen Bränden in Los Angeles erinnert. Die Gäste von der Gala haben für die Opfer viel Geld gesammelt.