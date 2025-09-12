Hohe Geld-Strafe für Google

Das US-Unternehmen Google hat gegen die Wettbewerbs-Regeln in der EU verstoßen. Das sagt die EU-Kommission. (Imago / Christian Offenberg )

Google ist bekannt für seine Such-Maschine im Internet. Google hilft seinen Kunden, Plätze für Werbung zu finden. Aber Google bietet auch Plätze für Werbung an.

Die EU-Kommission sagt: Google hat deswegen Vorteile. Andere Unternehmen haben diese Vorteile nicht. Das nennt man auch Markt-Missbrauch. Deswegen muss Google jetzt fast 3 Milliarden Euro Strafe zahlen. In 60 Tagen muss Google der Kommission auch sagen, wie es die Werbe-Geschäfte in Zukunft anders macht. Google sagt: Die Entscheidung von der EU ist falsch. Wir wollen uns gegen die Strafe wehren.

Der Präsident von dem Land USA heißt Donald Trump. Er hat gesagt: Die Strafe für Google ist unfair. Die Strafe ist schlecht für die Jobs in den USA. Trump überlegt, ob die Länder von der Europäischen Union bald wieder höhere Zölle bezahlen müssen. Zölle sind Gebühren für Waren aus dem Ausland.