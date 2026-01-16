Film-Preise "Golden Globes" überreicht

Nachrichten in
In dem Land USA sind wichtige Preise für Filme und Fernseh-Serien überreicht worden. Die Preise heißen „Golden Globes“. Besonders erfolgreich waren die Filme "Hamnet" und "One Battle After Another".

Das Foto zeigt den Regisseur Paul Thomas Anderson und Schauspielerinnen und eine Film-Produzentin bei der Preis-Verleihung.
In dem Land USA sind die Film-Preise Golden Globe verliehen worden. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Ariana Ruiz / BNS)
Der Film "Hamnet" hat den Preis als bestes Film-Drama bekommen. Ein Drama ist meistens ein ernster Film. "Hamnet" ist von der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao. Der Film handelt von der Familie von William Shakespeare. Das war ein sehr berühmter Dichter. Er hat vor mehr als 400 Jahren in dem Land Groß-Britannien gelebt.
Den Preis für die beste Komödie hat der Film "One Battle After Another" bekommen. Eine Komödie ist ein fröhlicher Film. Der Film ist von dem Regisseur Paul Thomas Anderson. Er hat auch einen Preis für die beste Regie bekommen.
Die Verleihung von den "Golden Globes“ war in der Stadt Los Angeles. Der Film-Preis ist sehr wichtig. Nur der Film-Preis „Oscars“ ist noch wichtiger für Filme-Macher.
Wörter-Buch

  • Golden Globes

    Die "Golden Globe Awards" sind Auszeichnungen für Kino-Filme und Fernseh-Sendungen. Die Preise werden seit dem Jahr 1944 jährlich vergeben. Wer einen Preis bekommt, entscheidet eine Gruppe von etwa 100 internationalen Journalisten, die in Hollywood arbeiten. Die "Golden Globes" gelten nach den "Oscars" als zweit-wichtigste Auszeichnung in der Film-Branche.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Oscar

    Die Oscars sind die berühmtesten Film-Preise der Welt. Sie werden jedes Jahr verliehen. Die amerikanische Akademie der Film-Kunst entscheidet, wer die Preise gewinnt. Die Akademie ist eine Gruppe von Menschen, die sich beruflich mit Filmen beschäftigen – also von Schauspielern, Filme-Machern, Film-Musikern und vielen anderen. Die Oscars werden immer in Hollywood vergeben. Hollywood gehört zu der großen Stadt Los Angeles in dem Land USA. Der Oscar ist eine goldene Figur.

