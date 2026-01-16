Film-Preise "Golden Globes" überreicht

In dem Land USA sind die Film-Preise Golden Globe verliehen worden. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Ariana Ruiz / BNS)

Der Film "Hamnet" hat den Preis als bestes Film-Drama bekommen. Ein Drama ist meistens ein ernster Film. "Hamnet" ist von der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao. Der Film handelt von der Familie von William Shakespeare. Das war ein sehr berühmter Dichter. Er hat vor mehr als 400 Jahren in dem Land Groß-Britannien gelebt.

Den Preis für die beste Komödie hat der Film "One Battle After Another" bekommen. Eine Komödie ist ein fröhlicher Film. Der Film ist von dem Regisseur Paul Thomas Anderson. Er hat auch einen Preis für die beste Regie bekommen.

Die Verleihung von den "Golden Globes“ war in der Stadt Los Angeles. Der Film-Preis ist sehr wichtig. Nur der Film-Preis „Oscars“ ist noch wichtiger für Filme-Macher.