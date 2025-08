Goldschatz gestohlen: 4 Männer müssen ins Gefängnis

Der war der Goldschatz in dem Museum in Manching. (dpa / Frank Mächler)

Der Gold-Schatz war in einem Museum in der Stadt Manching. In dem Museum waren fast 500 Münzen und Gold-Klumpen. Sie waren über 2 Tausend Jahre alt. Der Gold-Schatz kommt von den Kelten. Die Kelten haben vor langer Zeit in Teilen von Europa gelebt.

Im November 2022 wurde der Gold-Schatz aus dem Museum gestohlen. Die Polizei hat später 4 Männer aus Nord-Deutschland festgenommen. Ein Mann hatte kleine Gold-Klumpen dabei. Die Männer sollen auch andere Einbrüche gemacht haben. Ein Mann muss jetzt für 11 Jahre ins Gefängnis.

Der größte Teil von dem Gold-Schatz ist bis heute verschwunden. Wahrscheinlich wurde das Gold eingeschmolzen. Der Gold-Schatz ist mehr als 1 Million Euro wert. Aber Forscher sagen: Die Münzen und Gold-Klumpen waren sehr wichtig für die Wissenschaft. Man kann sie nicht ersetzen.