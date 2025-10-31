Die Deutschen sind wieder zufriedener

Eine Studie hat herausgefunden: Viele Deutsche sind mit ihrem Leben zufrieden. (imago / Westend61)

Das Ergebnis ist besser als letztes Jahr. Die Forscher sagen: Die Deutschen waren nur in dem Jahr 2019 zufriedener als jetzt. Das war vor der Corona-Pandemie.

Allerdings: Die Menschen haben auch Sorgen. Zum Beispiel, weil sie nicht genug Geld haben. Einige Menschen haben gesagt: Mein Einkommen könnte höher sein.

In dem Glücks-Atlas steht auch: Die Menschen im Osten von Deutschland sind weniger zufrieden als im Westen. Der Unterschied ist aber nicht mehr so groß wie vorher.

Am glücklichsten sind die Menschen in den Bundes-Ländern Hamburg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Am unglücklichsten sind die Menschen in Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Bei der Studie haben fast 14-Tausend Menschen mitgemacht.