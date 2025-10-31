Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Die Deutschen sind wieder zufriedener

Viele Menschen in Deutschland sind mit ihrem Leben zufrieden. Das steht in dem Glücks-Atlas. Das ist eine Studie. Forscher untersuchen jedes Jahr, wie die Stimmung bei den Menschen in Deutschland ist.

Eine Familie sitzt auf dem Rasen. Kinder, Eltern und Großeltern lächeln.
Eine Studie hat herausgefunden: Viele Deutsche sind mit ihrem Leben zufrieden. (imago / Westend61)
Das Ergebnis ist besser als letztes Jahr. Die Forscher sagen: Die Deutschen waren nur in dem Jahr 2019 zufriedener als jetzt. Das war vor der Corona-Pandemie.
Allerdings: Die Menschen haben auch Sorgen. Zum Beispiel, weil sie nicht genug Geld haben. Einige Menschen haben gesagt: Mein Einkommen könnte höher sein.
In dem Glücks-Atlas steht auch: Die Menschen im Osten von Deutschland sind weniger zufrieden als im Westen. Der Unterschied ist aber nicht mehr so groß wie vorher.
Am glücklichsten sind die Menschen in den Bundes-Ländern Hamburg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Am unglücklichsten sind die Menschen in Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
Bei der Studie haben fast 14-Tausend Menschen mitgemacht.
